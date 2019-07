Une œuvre vandalisée au Caveau des Trois-Pistoles

Le Caveau des Trois-Pistoles a été victime d’un acte de vandalisme le weekend dernier. Une œuvre d’art faite à partir de livres de Victor-Lévy Beaulieu qui tapisse les murs des salles de bains a été recouverte d’écritures violettes, dénonçant entre autres le patriarcat et l’invisibilité des minorités dans l’histoire.

En plus de briser le travail de bénévoles qui souhaitaient mettre en valeur la littérature et le passé de caveau-théâtre du bâtiment, l’auteur de ces phrases a laissé plusieurs fautes d’orthographe lors de son passage. Un acte gratuit que déplore le cofondateaur du Caveau des Trois-Pistoles et brasseur, Nicolas Falcimaigne. «La personne qui a fait ça n’a manifestement aucune idée de ce qu’est le Caveau. Nous sommes l’une des entreprises les plus progressistes à Trois-Pistoles. Je trouve ça bizarre de s’attaquer aux artistes pour dénoncer le capitalisme.»

Il ajoute que des bénévoles et artistes ont travaillé pendant plusieurs jours pour réaliser cette œuvre et choisir les textes. Nicolas Falcimaigne et son équipe tenteront de la restaurer et de nettoyer les écritures, mais ce ne sera pas une tâche facile puisqu’elle est faite de papier. Le Caveau des Trois-Pistoles a publié un message sur les réseaux sociaux afin de dénoncer ce geste.