Une sortie de route fait un blessé à Pohénégamook 

Un automobiliste a été transporté au centre hospitalier après avoir été victime d’une sortie de route survenue en début de soirée, peu avant 18 h, sur la route 289 à Pohénégamook. Les autorités ne craignent pas pour sa vie.

Selon les informations de la Sûreté du Québec, l’accident a eu lieu à la hauteur du kilomètre 59 lors d’une manœuvre de dépassement. Le conducteur du véhicule, seul à bord de l’habitacle, circulait alors en direction sud.

L’homme d’une cinquantaine d’années a rapidement été pris en charge par les paramédics et transporté vers un centre hospitalier. Une équipe de pompiers a également été appelée afin de sécuriser la scène et venir en aide à la victime.

La Sûreté du Québec indique avoir dépêché un patrouilleur formé en enquête de collision afin qu'il procède à une analyse de la scène et qu'il éclaircisse les causes et circonstances de l’accident.

La circulation s’effectue en alternance dans le secteur, le temps de l’enquête.