Vols d'outils dans la région de Québec: un suspect arrêté à Rivière-du-Loup

Les policiers de la Sûreté du Québec ont eu la main heureuse mardi matin lorsqu'ils ont intercepté le conducteur d'un véhicule qui se trouvait sur la rue des Goélettes. Ce dernier s'est avéré être l'un des quatre suspects d'un réseau impliqué dans le vol et la revente d'outillages professionnels de la région de Québec.

La Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec, en collaboration avec le Service de police de la ville de Québec et le Service de police de la Ville de Lévis, a procédé aujourd’hui à l’arrestation de quatre hommes de la région de Québec en plus d’effectuer sept perquisitions en lien avec une série d’introductions par effraction.

Les perquisitions ont été effectuées à Rivière-du-Loup, soit dans le véhicules du suspect puisqu'aucune résidence n'était impliquée, puis à Québec et à Stoneham. Celles-ci ont permis aux policiers de récupérer plusieurs objets volés. L’enquête démontre que les suspects auraient commis des vols d’outils au cours des derniers mois, à l’intérieur de remorques et roulottes d’entrepreneurs ainsi que sur des chantiers de construction dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, de la Mauricie, du Centre-du-Québec, de Lanaudière et au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les trois autres suspects, des hommes âgés de 38, de 50 et de 52 ans, comparaîtront à une date ultérieure. Ils pourraient faire face à diverses accusations d’introductions par effraction, de vols et de possession de biens criminellement obtenus, soit des outils. Ces derniers utilisaient les réseaux sociaux afin d'attirer les clients.

L’enquête, qui aurait permis de résoudre une quinzaine de dossiers, se poursuit. Rappelons qu’elle a été initiée à la suite d’un signalement au sujet d’une problématique de vols d’outils dans différentes régions du Québec.

Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.