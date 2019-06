Une surtension force l'intervention des pompiers à Rivière-du-Loup

Vers 17 h mardi, les pompiers du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup (SSIRDL) se sont rendus dans trois bâtiments dans le secteur de la rue Joly à Rivière-du-Loup à la suite d'une présence remarquée de fumée. Le remplacement d'un appareil d'Hydro-Québec pourrait être à l'origine d'une surtension.

Le capitaine et chef aux opérations du SSIRDL, Alexandre Perreault, explique : «Nous avons été appelés pour une odeur de fumée au 26 rue Joly (l'ancien manège militaire) et rendus sur place, les résidants d'une maison voisine ainsi qu'un locataire d'un immeuble à logement situé juste en face nous ont signalé la même problématique dans leur logis respectif. Il s'agit probablement d'un retour de courant alors qu'Hydro-Québec procède à des travaux dans le secteur, notamment le remplacement de poteaux et d'un transformateur.»

Par mesure préventive, le capitaine a demandé la fermeture des entrées électriques principales des bâtiments afin d'éviter tout risque d'incendie. Heureusement personne n'a été blessé. Dans l'ancien arsenal, des traces de surtension étaient visibles et une forte odeur de brulé perceptible.

Les travaux ont actuellement cours sur la rue Joly, entre le boulevard de l'Hôtel-de-Ville et de la rue Fraser.