Arrestation à Rivière-du-Loup en lien avec le trafic de stupéfiants

Une femme de 67 ans a été arrêtée le jeudi 8 mai dans un logement de la rue Fraserville, à Rivière-du-Loup. L’arrestation a eu lieu dans le cadre d’une perquisition menée en matière de stupéfiants.

La suspecte a été libérée en attendant la suite des procédures judiciaires. Elle pourrait faire face à des accusations en lien avec le trafic de stupéfiants.

BILAN DE LA PERQUISITION :

Plus de 95 comprimés de méthamphétamine

Plus de 250 comprimés de médicaments d’ordonnance

Plus de 25 grammes de cannabis illicite

Une certaine quantité de cocaïne

Divers équipements servant au trafic de stupéfiants

La Sûreté du Québec a précisé que c’est une information reçue du public qui a permis de mener à bien cette opération.

La SQ rappelle que toute information liée au trafic de stupéfiants peut être transmise en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.