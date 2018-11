Intervention incendie sur la rue Lafontaine

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup (SSIRDL) sont intervenus, ce jeudi 25 octobre peu avant 22 h 30, dans l’immeuble qui abrite le Bar Le Triangle. Une présence de fumée au deuxième étage du bâtiment a été observée par l'une des occupantes.

Le Bar Le Triangle, tout comme le Cabaret Le Monroe et des appartements ont été évacués. À l'arrivée des premiers pompiers, il n'y avait plus aucune présence de fumée, mais une odeur de brulé persistante et non caractéristique subsistait.

Les pompiers ont procédé à une longue inspection du bâtiment, mais en vain. La rue Lafontaine a été fermée à la circulation entre les rues St-Laurent et Frontenac.

Davantage de détails suivront...