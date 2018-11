Arrestation en lien avec une série de vols dans des véhicules à Témiscouata-sur-le-Lac

Un individu de 24 ans originaire de Rivière-Bleue, Joseph Girard, a été arrêté en matinée le dimanche 14 octobre à Témiscouata-sur-le-Lac en lien avec de multiples vols dans des véhicules perpétrés dans la nuit de samedi à dimanche dans le secteur de Cabano.

«Le suspect ciblait les véhicules aux portières non verrouillées et a dérobé divers objets de valeur comme des outils, des portefeuilles et de la monnaie. Notre enquête policière a permis de se concentrer sur un seul individu», explique le sergent Claude Doiron de la Sûreté du Québec.

Cette arrestation a permis de faire la lumière sur une quinzaine de vols dans des véhicules à Témiscouata-sur-le-Lac. Selon la SQ, d’autres dossiers pourraient s’ajouter à la suite de l’enquête. Joseph Girard fait face à des accusations de possession de divers objets obtenus à la suite d'un crime, de bris de conditions et bris de probation. Il s’agit d’un individu connu du milieu policier, comptant quelques antécédents judiciaires à son actif. L'accusé reviendra en cour le 22 octobre prochain.

Soulignons que ce dernier bénéficie de la présomption d'innocence. Ce même individu avait été condamné en février 2017 à une peine de trois ans d'emprisonnement pour divers vols commis dans des résidences et des véhicules des municipalités de Saint-Jean-de-Dieu, Sainte-Rita et Saint-Arsène entre le 22 avril et le 16 juin 2016.

