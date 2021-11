Serge Pelletier est le nouveau préfet de la MRC de Témiscouata

Les citoyens de la MRC de Témiscouata ont choisi par 532 voix de majorité Serge Pelletier comme nouveau préfet. «Je veux être un leader rassembleur, miser sur le travail collaborateur, des chantiers collectifs et une vision commune», a mentionné M. Pelletier à la suite de son élection.

La nuit fut courte pour le nouveau préfet puisque le résultat officiel a été connu lundi matin seulement. Serge Pelletier a obtenu 4 508 votes (53,14 %) tandis que son vis-à-vis Gaétan Ouellet a récolté 3 976 voix (46,86 %). «Le taux de participation a été tout près de 52 %, c’est très intéressant si l’on considère que dans plusieurs municipalités il n’y avait pas d’élection à la mairie», a noté M. Pelletier.

«Je pense que nous avons fait tous les deux une bonne campagne, on a eu une campagne positive et constructive. M. Ouellet a été davantage présent sur le terrain au début. Moi j’ai notamment misé sur les médias sociaux et des contacts plus personnalisés. Il y avait des petits groupes de bénévoles qui travaillaient pour moi», a expliqué Serge Pelletier.

«Il y aura de bons défis à relever pour les prochaines années. Comme premier objectif, je veux défendre une représentation équitable, villes et villages, sur le comité administratif de la MRC. Nous aurons des discussions en ce sens à la table du conseil des maires», a mentionné le nouveau préfet. «Avant tout, je veux rassembler les gens», a-t-il ajouté.

Il considère d’ailleurs les communautés comme des forces du Témiscouata, il parle de l’importance du capital humain. «Les gens sont fiers de leur territoire. J’ai toujours pensé que ça prenait un minimum d’équité entre les personnes et les communautés. Les services de base et de proximité sont essentiels», avait mentionné en campagne électorale celui qui a été maire de Rivière-Bleue de 1983 à 1997.

Serge Pelletier a conclu son entretien avec Info Dimanche en remerciant tous les candidats et les candidates aux postes de conseillers et maires. «Je félicite les nouveaux élus», a-t-il souligné.