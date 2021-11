Mélissa Lord comme nouvelle mairesse de Saint-Louis-du-Ha!-Ha!

L’ex-conseillère municipale Mélissa Lord entamera son premier mandat à titre de mairesse pour la municipalité de Saint-Louis-du-Ha!-Ha!. L’élue a remporté les élections le 7 novembre en récoltant 323 votes, soit 56,17% des voix.

Mme Lord s’est montrée reconnaissante d’avoir un taux de participation aussi élevé pour ce suffrage, tant pour son opposant que pour elle-même. «Je nous trouve vraiment chanceux que le taux de participation soit autant élevé pour notre beau village parce qu’habituellement, ce n’est pas autant. C’était une beauté de voir que des gens, et surtout beaucoup de jeunes, sont venus», s’est réjouie Mélissa Lord dans une entrevue accordée le lendemain de sa victoire. Au total, 575 votes ont été dénombrés pour les élections à la mairie de Saint-Louis-du-Ha!-Ha!.

Gilles Dumont a pour sa part cumulé 43,83% des voix, soit 252 votes. «Les gens se sont déplacés autant pour M. Dumont que pour moi, donc on est vraiment chanceux», a reconnu la nouvelle mairesse.

Mélissa Lord a été élue comme conseillère municipale en 2017 avant d’être élue mairesse le 7 novembre. Lorsque le poste de maire s’est libéré, elle a rapidement sauté sur l’occasion pour déposer sa candidature. «Je suis une personne de projets, donc j’aime ça quand ça bouge. Étant donné que j’ai un service de garde, je trempe déjà dedans, je suis à l’écoute des gens», a-t-elle souligné.

Pour elle, être mairesse signifie pouvoir mettre sur pied ses propres projets. «J’aime pouvoir participer à pouvoir monter encore plus les projets et pas juste être assise pour décider des projets en tant que tel, et vraiment de m’impliquer. C’est comme la coche de plus que je voulais m’impliquer.»

PROJETS

À l’agenda de la nouvelle-élue pour les prochaines années sera entre autres la mise à jour des rangs de la municipalité, puisque ceux-ci auraient été négligés, selon Mme Lord. «J’ai aussi parlé dans ma campagne de remettre notre centre-ville plus actif.»

Elle a d’ailleurs soutenu que plusieurs projets étaient déjà en branle, comme le Centre des loisirs ou le Parc La Chanterelle. «Ça ne sera pas juste eux qui vont être visés, ça va être les parcs comme tels. C’est juste de redonner un petit air de jeunesse et de les rafraichir. Ce n’est pas obligé d’être coûteux les projets qu’on a, c’est juste de faire des mises à jour puis de rendre ça plus intéressant et plus vivant aussi.»

Mélissa Lord s’est dite très satisfaite des collègues avec lesquels elle aura la chance de travailler pour les quatre prochaines années. «Je suis vraiment contente de mon équipe, ce sont des gens avec qui je siégeais. Les deux nouveaux conseillers, je suis très contente et très enthousiaste de travailler avec eux», a-t-elle conclu. Rappelons que cinq conseillers ont été élus sans opposition le 1er octobre dernier. Parmi ceux-ci se trouvent Richard Bossé, Patrick Beaulieu, Roberto Pelletier, Frédéric Beaulieu et Normand Lizotte. Le sixième siège demeure toujours vacant.