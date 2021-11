Vent de changement à Saint-Honoré-de-Témiscouata 

Les élections municipales 2021 auront été source d’un renouveau au sein du conseil municipal de Saint-Honoré-de-Témiscouata. Nouvellement élue, la mairesse Andrée Dubé succède au maire sortant Richard F. Dubé. Elle est de plus accompagnée de cinq membres de sa formation «En équipe pour le sommet».

Jeune retraitée du milieu des affaires, où elle a œuvré dans le secteur des technologies et de la comptabilité pendant plus de 30 ans, Andrée Dubé s’est imposée devant M. Dubé en récoltant 224 votes, soit 55,31 % des voix. Son adversaire a de son côté convaincu 181 personnes de lui accorder un nouveau mandat, soit 44,69 % des voix.

«Nous sommes fiers de notre campagne. On a été très présents, tant sur le terrain que sur les réseaux sociaux. On a fait une super belle campagne, positive, dynamique et nous en sommes vraiment fiers», a partagé Mme Dubé, souhaitant féliciter tous les candidats pour leur mise en candidature, initiative essentielle au processus démocratique.

Autour de la table des élus, Andrée Dubé sera accompagnée des membres de son équipe Claudia Beaulieu (65,76 %), Carole Desbiens (67,49 %), Stéphanie Caron (53,47 %), Richard Dubé (61,19 %) et Jocelyn Pelletier (63,25 %). Le conseil est complété par le conseiller sortant du poste 5, Nicholas Dubé, réélu avec 55,06 % des voix.

«Je pense que c’est un moment historique pour Saint-Honoré, puisque c’était la première fois qu’il y avait une élection à tous les postes. Nous sommes aussi fiers de compter sur quatre femmes sur le conseil, dont deux ont moins de 35 ans. C’est très positif et je pense que ça va faire une belle différence.»

Parmi les dossiers qui tiennent à cœur aux nouveaux et nouvelles élu(es), on retrouve la construction et l’entretien d’installations de loisirs pour les adolescents et la famille, le maintien et l’amélioration des services de proximité (garderies, épicerie, etc.) et l’attractivité. L’équipe a aussi hâte de se pencher sur deux projets d’envergure : le développement résidentiel et la transformation de l’église.