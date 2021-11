Le conseiller André Beaulieu réélu à Rivière-du-Loup 

La seule lutte à surveiller dans le cadre des élections municipales de Rivière-du-Loup a été remportée en moins d’une heure, dimanche. Vers 20 h 40, le conseiller municipal André Beaulieu a été réélu pour un deuxième mandat dans le district de la Plaine.

M. Beaulieu, qui a marché son territoire sur une vingtaine de jours, a devancé le candidat Alexandre Fortin-Pelletier en récoltant 63,19 % des voix, soit un total de 460 votes. M. Fortin-Pelletier a convaincu 263 électeurs (36,13 %).

«Je suis content de l’expérience que j’ai vécue. Ça m’a permis de mieux comprendre les enjeux, les demandes des citoyens, ainsi que leur façon de voir la ville et le conseil. On avait une belle chimie ces quatre dernières années et je pense que les gens veulent retrouver ça à nouveau», a-t-il partagé, quelques minutes après sa victoire.

André Beaulieu est fébrile à l'idée de se remettre au travail. Autour de la table des élus, il retrouvera ses collègues Nelson Lepage, Steeve Drapeau et Mario Bastille, qui est le nouveau maire de la Ville de Rivière-du-Loup. Le conseil comptera aussi dorénavant sur Edith Samson, Carl Thériault et Chantal Amstad, nouvellement élu(es).

D’autres détails suivront…