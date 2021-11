L'équipe Ensemble Témiscouata-sur-le-Lac appelle au vote 

L’équipe Ensemble Témiscouata-sur-le-lac tient à inviter la population à aller voter le dimanche 7 novembre prochain entre 9 h 30 et 20 h à l’école secondaire de Cabano et au centre de loisirs dans le quartier Notre-Dame.

L'équipe Ensemble Témiscouata-sur-le-Lac travaille fort depuis plus de 6 mois pour proposer une plateforme électorale complète et ambitieuse pour le développement de notre ville dans l'harmonie. «Il est temps de bâtir ensemble une ville forte et unie pour un avenir meilleur pour tous», souligne le maire Denis Blais.

«Voter pour l’équipe Ensemble Témiscouata-sur-le-Lac, c’est voter pour une équipe avec une vision, des attentes ambitieuses, un désir d’une réelle union entre nos quartiers, un désir sincère d’amélioration des processus organisationnels et des services. Voter pour cette équipe, c’est voter pour des personnes de cœur avec des compétences et des expériences reconnues qui réussiront à faire avancer notre ville constructivement dans l’harmonie. Ces personnes de grande qualité ont posé leurs candidatures pour les bonnes raisons et vous pouvez avoir confiance en elles. Elles sauront vous représenter à la hauteur de vos attentes.»