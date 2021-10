Élections municipales: de nombreux élus par acclamation

De nombreux candidats ont été élus par acclamation ce vendredi 1er octobre dans les MRC des Basques et de Rivière-du-Loup, faute d'opposition au KRTB. De nombreux citoyens n'auront donc pas à voter le dimanche 7 novembre. Déjà, plusieurs conseils municipaux sont entièrement élus.

Ce désintérêt marqué pour la politique s'explique par certains facteurs, notamment la faible rémunération et les horaires difficiles et c'est sans compter le climat parfois toxique qui règne tant sur les réseaux sociaux que lors des séances du conseil municipal.

À Rivière-du-Loup , après 12 ans à titre de conseillère et 4 an à titre de mairesse, Sylvie Vignet tire sa révérence de la politique municipale. C'est le conseiller municipal sortant, Mario Bastille, qui est élu par acclamation. Il s'agit d'une première depuis 2009 alors que Michel Morin l'avait emporté sans opposition.

Au poste de conseiller, l'ex-journaliste du journal Le Soleil, Carl Thériault, Édith Samson, Nelson Lepage (sortant) et Steve Drapeau (sortant) ont tous été élu par acclamation.

Seuls les résidents du district de la Plaine et de Fraserville seront appelées aux urnes. Dans la Plaine ils devront choisir entre le conseiller sortant André Beaulieu et Alexandre Fortin-Pelletier. Dans Fraserville les résidents devront trancher entre Chantal Amstad et Christian Duchesne.

Les candidatures qui sont diffusées sur Élections Québec et cette page sera mise à jour vers 16 h, 17 h, 18 h et 19 h. *Élection confirmée

MRC DE RIVIERE-DU-LOUP

RIVIÈRE-DU-LOUP



Maire Mario Bastille



Conseillers

#1 Carl Thériault

#2 À déterminer entre André Beaulieu et Alexandre Fortin-Pelletier

#3 Édith Samson

#4 À déterminer entre Chantal Amstad et Christian Duchesne

#5 Nelson Lepage (Sortant)

#6 Steve Drapeau (Sortant)



CACOUNA



Maire Suzanne Rhéaume*



Conseillers

#1 Johanne Pelletier*

#2 Rémi Beaulieu (Sortant)*

#3 Francine Côté*

#4 Ghislain Mailloux*

#5 Danielle Bélanger*

#6 Louis-René Perreault*



L'ISLE-VERTE



Maire À déterminer entre Ginette Caron et Sophie Sirois



Conseillers

#1 Véronique Dionne (Sortante)*

#2 Alexandre Côté*

#3 Denis Dubé*

#4 Patrick Lavallée*

#5 Stéphane Lussier*

#6 Catherine Després*



SAINT-ANTONIN



Maire Michel Nadeau (Sortant)



Conseillers

#1 Mario Fortin (Sortant)

#2 À déterminer entre Dominique Dupont et Marc-Bélanger

#3 Alain Castonguay (Sortant)

#4 Jean-Roch Boucher (Sortant)

#5 Michel Gagnon (Sortant)

#6 René Bélanger



SAINT-ÉPIPHANE



Maire Aucune candidature



Conseillers

#1 Pâquerette Thériault (Sortant)

#2 Vallier Côté (Sortant)

#3 Caroline Coulombe (Sortant)

#4 Nicolas Dionne

#5 À déterminer entre Nathalie Pelletier et Guillaume Tardif

#6 Renald Côté (Sortant)



SAINT-ARSÈNE



Maire Mario Lebel (Sortant)*



Conseillers

#1 Régis Michaud (Sortant)*

#2 Marc Rioux (Sortant)*

#3 Yannick Fortin*

#4 Robin Plourde (Sortant)*

#5 Marc Dionne (Sortant)*

#6 Sébastien Morin*



SAINT-CYPRIEN



Maire Michel Lagacé (Sortant)*



Conseillers

#1 Jérôme Lebel (Sortant)*

#2 Luc St-Pierre*

#3 Miguel Ouellet (Sortant)*

#4 Anabelle Dubé (Sortante)*

#5 Véronique Bouchard*

#6 Alain Roy (Sortant)*



SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-VIGER



Maire À déterminer entre Yvon Caron et Roger Plante



Conseillers

#1 Jean Bernier*

#2 Stéphane Boucher (Sortant)*

#3 Sony Sirois (Sortant)*

#4 Marie-Rose Plourde (Sortant)*

#5 Bernard Tardif (Sortant)*

#6 Renée Soucy (Sortante)*



SAINT-MODESTE



Maire Louis-Marie Bastille (Sortant)*



Conseillers

#1 Cynthia Gamache (Sortant)*

#2 Émile-Olivier Desgens (Sortant)*

#3 Yannick Bélanger (Sortant)*

#4 Dany Michaud (Sortant)*

#5 Josianne Lévesque*

#6 Simon Pelletier (Sortant)*



NOTRE-DAME-DES-SEPT-DOULEURS



Maire Louise Newbury (Sortante)



Conseillers

#1 Charles Méthé (Sortant)

#2 André-Pierre Contandriopoulos (Sortant)

#3 Léonce Tremblay (Sortant)

#4 Luce Provencher



NOTRE-DAME-DU-PORTAGE



Maire Vincent More (Sortant)*



Conseillers

#1 Suzette de Rome (Sortante)*

#2 Sylvie Côté*

#3 À déterminer entre Véronique Béliveau et Steven Michaud

#4 Christiane Pelletier*

#5 Pascale Brouillette*

#6 À déterminer entre Claude Caron et Stéphane Fraser



SAINT-PAUL-DE-LA-CROIX



Maire Jérôme Dancause (Sortant)*



Conseillers

#1 Aucune candidature

#2 Marjolaine April (Sortante)*

#3 Eric Pellerin (Sortant)*

#4 Nancy St-Pierre*

#5 Johanne Charron (Sortante)*

#6 Daniel Dion*



SAINT-HUBERT-DE-RIVIÈRE-DU-LOUP



Maire Josée Ouellet



Conseillers

#1 Rémi Ouellet (Sortant)

#2 Manon Belzile (Sortant)

#3 Gérald Plourde

#4 Claude Boucher (Sortant)

#5 Guylaine D’Amours (Sortant)

#6 Carl Gagné (Sortant)





MRC DE TÉMISCOUATA

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC

Maire Denis Blais*

Conseillers

#1 À déterminer entre Ginette Bouffard et Mayane Cyr Paradis

#2 Jean-Marc Beaudoin*

#3 Rémi Dumont (Sortant)*

#4 À déterminer entre Pascale Mailloux et Gaston Ouellet

#5 À déterminer entre André Brault et Sébastien Gauthier

#6 À déterminer entre Ginette Bégin et Marie-Lyne Michaud



AUCLAIR



Maire Bruno Bonesso (Sortant)*



Conseillers

#1 Stéphan Dubé*

#2 Cynthia Dumont*

#3 Émilie Belzile*

#4 Jérémy Robert*

#5 Michaël Fortin*

#6 Aucune candidature*



BIENCOURT



Maire Daniel Boucher (Sortant)*



Conseillers

#1 Daniel Rioux (Sortant)*

#2 Sébastien Beaulieu (Sortant)*

#3 Raymond Lavoie (Sortant)*

#4 Daniel Dumont*

#5 Simon Bélanger (Sortant)*

#6 Aucune candidature



DÉGELIS



Maire À déterminer entre Normand Morin (Sortant), Richard Bard, Roger Grondin et Gustave Pelletier



Conseillers

#1 À déterminer entre Linda Bergeron et Benoit Dumont

#2 Olivier Lemay*

#3 À déterminer entre Brigitte Morin et Caroline Michaud

#4 À déterminer entre Richard Lemay et Eliott Levasseur

#5 À déterminer entre Lucienne Lagacé et Yvon Lemieux

#6 Bernard Caron*



LAC-DES-AIGLES



Maire Pierre Bossé (Sortant)*



Conseillers

#1 Michel Dubé (Sortant)*

#2 Serge Demers (Sortant)*

#3 Vicky Ouellet (Sortante)*

#4 Luc Sirois (Sortant)*

#5 Simon Bois (Sortant)*

#6 Josée Sirois*



LEJEUNE



Maire Pierre Daigneault (Sortant)*



Conseillers

#1 Patrice Dubé (Sortant)*

#2 Réjean Albert (Sortant)*

#3 Fernand Albert (Sortant)*

#4 Carole Viel (Sortante)*

#5 Marguerite Albert (Sortante)*

#6 Armelle Kermarrec (Sortant)*



PACKINGTON



Maire À déterminer entre Patrick Michaud et Jules Soucy



Conseillers

#1 Guillaume Morin (Sortant)

#2 Jean-Noël Moreau (Sortant)

#3 Sébastien Thériault

#4 À déterminer entre Alain Thériault et Yves Lebel

#5 Linda Lévesque (Sortante)

#6 Jérôme Dubé



POHÉNÉGAMOOK



Maire À déterminer entre Guylaine Cyr et Benoît Morin



Conseillers

#1 Clermonde Lévesque*

#2 Sébastien Plourde*

#3 Diane Bouchard*

#4 À déterminer entre Chantal Briand et Bernard Lanteigne

#5 À déterminer entre Simon Bolduc et Stéphane Larochelle

#6 Daniel Bouchard*



RIVIÈRE-BLEUE



Maire Claude H. Pelletier (Sortant)*



Conseillers

#1 Thérèse Beauregard (Sortant)*

#2 À déterminer entre Véronique Bossé et Kathy Boutot

#3 À déterminer entre Christiane Roy et Alain Bossé

#4 À déterminer entre Lyne Patry et Dany Michaud

#5 À déterminer entre Marcel Beauregard et Yves Gagné

#6 Claudine Marquis (Sortant)*



SAINT-ATHANASE



Maire À déterminer entre Pierre Brochu et Mario Patry



Conseillers

#1 À déterminer entre André St-Pierre, Charles Michaud et Michel Mousseau

#2 Karole Thibault*

#3 Claude Patry (Sortant)*

#4 À déterminer entre Stéphanie Ross-Hamel et Denis Sansoucy

#5 À déterminer entre Johanne Bélanger et Marcel Tringle

#6 Denis Patry (Sortant)*



SAINT-ELZÉAR



Maire Keven Ouellet Lévesque (Sortant)



Conseillers

#1 Guy Thibault (Sortant)

#2 À déterminer entre Josée Beaulieu et Carmen Massé

#3 Alain Morin (Sortant)

#4 Hélène Durette (Sortante)

#5 Katy Nadeau (Sortante)

#6 Mélissa Boucher-Caron (Sortante)



SAINT-HONORÉ



Maire À déterminer entre Richard F. Dubé et Andrée Dubé



Conseillers

#1 À déterminer entre Claudia Beaulieu et Gisèle Lavoie

#2 À déterminer entre Carole Desbiens et Jimmy Plourde

#3 À déterminer entre Stéphanie Caron et Simon Leblond

#4 À déterminer entre Richard Dubé et Viateur Dubé

#5 À déterminer entre Isabelle Tanguay et Nicholas Dubé

#6 À déterminer entre Jocelyn Pelletier et Hugo Tardif



SAINT-EUSÈBE



Maire Gaston Chouinard (Sortant)



Conseillers

#1 Gilles Pellerin (Sortant)

#2 Claudy Ouellet (Sortante)

#3 Lise Blanchette (Sortante)

#4 Alain Dubé (Sortant)

#5 Rachel Dubé (Sortante)

#6 Claude Deschamps (Sortant)



SAINT-JEAN-DE-LA-LANDE



Maire À déterminer entre Jean-Marc Belzile et Léo-Paul Charest



Conseillers

#1 Serge Boulet

#2 Chantal St-Laurent

#3 À déterminer entre Maxim Boutot et Denis Ouellet

#4 À déterminer entre Claude Gallant et Rina Lavoie

#5 À déterminer entre Lyne Arpin et Pierrette Pelletier

#6 À déterminer entre Raymond Boutot, Richard Dupuis et Jimmy Plourde



SAINT-JUSTE-DU-LAC



Maire Aucune candidature



Conseillers

#1 À déterminer entre Yvan Lesage et Francine Dubé

#2 À déterminer Yves Fontaine et Louis Bigué

#3 Mario Guimont (Sortant)

#4 À déterminer entre Céline Dubé Ouellet et Chantal Lemay

#5 À déterminer entre Denise Lord et David Côté

#6 Lise Bérubé



SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!



Maire À déterminer entre Gilles Dumont et Mélissa Lord



Conseillers

#1 Aucune candidature

#2 Aucune candidature

#3 Patrick beaulieu (Sortant)

#4 Roberto Pelletier (Sortant)

#5 Frédéric Beaulieu (Sortant)

#6 Normand Lizotte

SAINT-MARC-DU-LAC-LONG



Maire Marcel Dubé (Sortant)



Conseillers

#1 À déterminer entre Corinne Marquis et Hélène Pelletier

#2 Anny Asselin

#3 Martine Lévesque

#4 À déterminer entre Renaud Valcourt et Karine Plourde

#5 Mélissa Bolduc (Sortante)

#6 À déterminer entre Nadia Bossé et Katie Bossé



SAINT-MICHEL-DU-SQUATEC



Maire À déterminer entre Sylvain Bouchard, Bruno Malenfant et Jean-Marc Michaud



Conseillers

#1 À déterminer entre Éric Chouinard et Francis Ouellet

#2 À déterminer entre Marco Lord et Caroline Morin

#3 À déterminer entre Sonia Beaulieu et Claudine Bourque

#4 Sébastien Santerre (Sortant)

#5 À déterminer entre Éric-Carl Bélanger, Dominic Ferland et Marie-Claude Pelletier

#6 À déterminer entre Daniel Caron et Roger Bourgoin



SAINT-PIERRE-DE-LAMY



Maire Jean-Pierre Ouellet (Sortant)



Conseillers

#1 Paul-Antoine Loranger (Sortant)

#2 Aucune candidature

#3 Aucune candidature

#4 Mario Morin (Sortant)

#5 Vincent Campeau-Gagnon (Sortant)

#6 Carlo Ouellet (Sortant)





MRC DES BASQUES



TROIS-PISTOLES



Maire À déterminer entre Philippe Gilbert et Yves Lauzier



Conseillers

#1 À déterminer entre Johanne Beaulieu et Michel Lauzier

#2 À déterminer entre Thomas Morin et Yannick Ouellet

#3 Eric Belzile

#4 À déterminer entre Gabrielle Ayotte Garneau, Mario Bérubé et Steve Côté

#5 À déterminer entre Paul Dumas, Hélène Russell et Maurice Vaney

#6 À déterminer entre Lorraine Michaud et Claudia Lagacé



SAINT-CLÉMENT



Maire Éric Blanchard (Sortant)



Conseillers

#1 Aucune candidature

#2 Aucune candidature

#3 Stéphane April (Sortant)

#4 Aucune candidature

#5 Aucune candidature

#6 Aucune candidature

SAINT-ÉLOI



Maire Aucune candidature



Conseillers

#1 Roger Lavoie

#2 Jonathan Rioux (Sortant)

#3 Éric Veilleux (Sortant)

#4 Jocelyn Côté (Sortant)

#5 Samuel Sirois

#6 Gisèle Saindon (sortante)



SAINTE-FRANÇOISE



Maire Simon Lavoie (Sortant)



Conseillers

#1 Erick Tremblay

#2 Sylvain Lavoie (Sortant)

#3 Michel Levesque (Sortant)

#4 Steve Deschênes

#5 André Charbonneau (Sortant)

#6 Daniel Morais (Sortant)

SAINT-MÉDARD



Maire Linda Gagnon (Sortante)



Conseillers

#1 Christian Bordeleau

#2 Michel Simard

#3 Yves Ouellet (Sortant)

#4 Gilles Dubé (Sortant)

#5 À déterminer entre Dany Beaulieu et Marie Talbot

#6 Rodolphe Thériault (Sortant)