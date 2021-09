Edith Samson candidate dans le district de la Rivière

Rivière-du-Loup compte une nouvelle candidate en vue des prochaines élections municipales. L’ancienne présidente de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, Edith Samson, a annoncé qu’elle déposera sa candidature pour le poste de conseillère dans le district de la Rivière, ce mardi 14 septembre.

Après avoir été sollicitée par de nombreuses personnes quant à la possibilité de faire le saut en politique municipale, Mme Samson a confirmé sa présence sur les bulletins de vote. Ayant une bonne connaissance du milieu louperivois, la candidate s’est dite assurée de pouvoir apporter au prochain conseil l’expérience, l’expertise et le dévouement qui saura faire la différence dans son district.

«Je suis une personne impliquée dans mon milieu depuis plusieurs années et j’ai encore à cœur de m’engager, servir et améliorer le mieux-être de mes concitoyens», a souligné Mme Samson dans un communiqué envoyé aux médias.

Se décrivant comme une femme d’équipe et non de confrontation, la candidate affirme qu’il était judicieux de se présenter dans un district qui lui est connu et où, actuellement, personne n’a encore soumis sa candidature.

«Je briguerai donc le poste de conseillère dans le district de la Rivière afin de représenter les citoyens et citoyennes y habitant, sans oublier l’aspect commercial et communautaire», a déclaré Edith Samson.

Dans les prochaines semaines, la candidate ira à la rencontre de la population afin de se faire connaître, mais également pour lui donner l’occasion de lui parler de ses besoins et préoccupations dans le domaine municipal.

Afin de respecter le calendrier électoral, Edith Samson déposera son bulletin de candidature à la présidente d’élection dans les prochains jours.