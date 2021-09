Gaétan Ouellet présente deux engagements

Le maire sortant de Témiscouata-sur-le-Lac et candidat à la préfecture de la MRC de Témiscouata, Gaétan Ouellet a présenté deux engagements lundi soir qu'il réalisera s'il est élu le 7 novembre prochain.

«C’est sous le thème : Témiscouata, Unis dans l’action, que je souhaite faire campagne à titre de candidat à la préfecture du 7 novembre prochain. En juin j’annonçais déjà mes couleurs de briguer la préfecture dans un but clairement avoué de pouvoir tenir des consultations avec les maires, conseillers, organismes économiques et socioéconomiques du Témiscouata», a rappelé M. Ouellet.

Ainsi donc, s'il remporte le scrutin, Gaétan Ouellet favorisera une rotation des maires au poste de préfet suppléant tous les ans, donc de quatre maires en quatre ans. Ce dernier estime qu'une telle rotation favorise la diversification des points de vue en plus d'influencer les orientations de la MRC. «La rotation au poste de préfet suppléant sera un vent de fraicheur sur l’administration actuelle et permettra de bonifier les idées de développement dans un concept démocratique», poursuit le candidat.

Gaétan Ouellet s'engage aussi à tenir une tournée annuelle des différents conseils municipaux de la MRC afin, mentionne-t-il, d’être à l’écoute de leurs besoins et de leurs priorités. En rencontrant les conseils municipaux, le candidat estime que la MRC aura une meilleure connaissance des besoins des 19 municipalités du Témiscouata.

«Il est important de souligner que la MRC est au service des municipalités et non l’inverse! Et c’est dans cet esprit que je suis présentement en tournée sur l’ensemble du territoire témiscouatain», conclut-il.

Gaétan Ouellet est le seul candidat confirmé pour le poste de préfet. La préfet actuelle, Guylaine Sirois n'a toujours pas fait connaitre ses intentions. Certaines rumeurs l'ont envoyé en politique fédérale, tantôt à la mairie de Pohénégamook.