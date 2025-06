Marie Blanc attendue cet été au Témiscouata

Fort du succès de sa première programmation qui a attiré plus de 1 200 spectateurs en 2024, le Beaulieu Culturel du Témiscouata annonce la 2e représentation du spectacle Marie Blanc cet été au Témiscouata-sur-le-Lac. Le retour du spectacle se tiendra du 24 juillet au 17 août.

Cette représentation théâtrale originale, qui allie musique, récit historique et émotion, met en lumière l’histoire fascinante de Marie Melford Blanc Charlier. Une femme libre et énigmatique ayant marqué la mémoire collective du Témiscouata. Inspirée de faits réels, la pièce explore les liens entre l’amour, le territoire et le secret, dans une mise en scène évocatrice signée par Annie Desrochers.

Cette nouvelle programmation proposera une scène inédite ainsi qu’une distribution partiellement renouvelée. Trois comédiens se joignent à l’équipe cette année : Jonathan Dubé, Hélène Beaulieu et Francis Brûlé.

Ils se produiront sur scène aux côtés des acteurs de la première représentation, à savoir Claudie Lavoie, Naomie-Jade Pelletier, Dave Hammond, Josiane Roy et Annie Desrochers, cette dernière étant également l'auteure et la réalisatrice du spectacle.

Cette année une exposition consacrée à Marie Blanc sera présentée au musée du Témiscouata, en parallèle du spectacle. Une belle occasion de prolonger l’expérience en découvrant le personnage sous un angle historique et patrimonial.

Pour procéder aux réservations en ligne, rendez-vous sur le site web du Beaulieu www.blct.ca.