Le spectacle «Fais le mâle, mais fais-le bien» au BeauLieu culturel du Témiscouata

Après avoir lancé son livre «Fais le mâle, mais fais-le bien» et avoir reçu le titre de lauréat citoyen 2024 du concours masculinité positive de l’organisme Des Hommes qui changent, Éric Trudel fait un pas de plus dans la promotion d’une masculinité saine avec son spectacle d’humour, de slam et de réflexion.

Il le présentera le dimanche 13 avril à 14 h au BeauLieu culturel du Témiscouata de Témiscouata-sur-le-Lac. Diplômé de l’École nationale de l’humour avec plus de 25 d'expérience de scène, Éric Trudel a entre autres fait la première partie d'un spectacle de Patrick Huard. L’artiste est également slameur régulier des soirées de slam-poésie du Québec depuis quelques années.

Artiste multidisciplinaire, il utilise l’humour comme outil de sensibilisation et de prise de conscience. Pour ce spectacle, Éric Trudel présente des extraits de son livre, que ce soit sous forme de numéros d’humour, de slam ou de textes de réflexion. Teinté d’humour, d'authenticité et de textes qui bouleversent, ce spectacle fera voyager le public à travers différentes gammes d’émotions. Le livre d’Éric Trudel est disponible dans les librairies de la région. Pour plus d’information www.blct.ca.