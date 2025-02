Lancement survolté pour Loïc Lafrance à Rivière-du-Loup

L’artiste de Saint-Antonin Loïc Lafrance a lancé avec énergie son nouvel album «La peur est une fleur» à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup le 27 février, devant ses proches et ses amis, ainsi que de nombreux mélomanes.

Bientôt Philippe, le projet solo de Philippe Boucher, a assuré la première partie du spectacle, avec sa musique folk et des chansons qui abordent ses relations personnelles avec le monde qui l’entoure. Il était accompagné sur scène par son frère, Mathieu Boucher.

On a pu les revoir quelques minutes plus tard, en tant que bassiste et guitariste du groupe de Loïc Lafrance, dans une tout autre ambiance. Le début de sa prestation était survolté, à l’image de sa première chanson «Coup de dés». Il sautait sur la scène, accompagné de ses musiciens, ce qui a incité le public à faire de même. Son nouvel album «La peur est une fleur» aborde les peurs, les émotions et la prise de risques qui permet de grandir. «Beaucoup de gens étaient déjà venus voir le lancement du spectacle de l’album Théâtre/Violence. J’étais content qu’ils viennent et qu’il y ait un intérêt encore», explique l’auteur-compositeur-interprète de Saint-Antonin.

Le rythme a ralenti au milieu du spectacle, avec des chansons comme «Jalouser les refrains», «Le ciel est en feu» et «Hymne à l’écocentrisme», avant de reprendre en tempo lors de «Salade de fruits».

«Je ne m’attendais pas que le monde dans la ‘’crowd’’ se pète la gueule de même. Le monde était vraiment intense à la fin, c’était le fun», ajoute Loïc Lafrance. «Mon objectif dans le futur, c’est de me débarrasser de ma guitare au complet et d’assumer le spectacle. Il y a beaucoup de monde au Québec qui utilisent la guitare comme bouclier quand ils chantent. On dirait que je veux essayer de m’éloigner de ça et d’assumer d’être ‘’frontman’’. J’aime ça quand j’en vois», poursuit l’artiste.

Pour la dernière chanson intitulée «SPVQ», tant Loïc Lafrance que Philippe et Mathieu Boucher ont rejoint le public pour se faire pousser, comme lors d’un spectacle de musique punk ou metal.

Iel compte maintenant une vingtaine de chansons écrites, en attente d’être développées et de connaître leur aboutissement. En ce moment, Loïc Lafrance s’affaire à terminer sa session universitaire. Les spectacles reprendront de plus belle cet été, avec une nouvelle tournée.

«La peur est une fleur» est paru le 13 septembre 2024 sous l’étiquette Coyote Records. Il a été réalisé par Julien Mineau (Malajube). Rappelons que Loïc Lafrance s’est rendu en grande finale du concours les Francouvertes en mai 2024. Le lancement à Rivière-du-Loup était organisé par le diffuseur Rivière-du-Loup en spectacles.