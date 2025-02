«Ce qui nous traverse» : nouvelle exposition à la Maison du notaire de Trois-Pistoles

Jusqu’au 8 mars, la Maison du notaire de Trois-Pistoles présente l'exposition «Ce qui nous traverse» réalisée par le collectif Super Boat People. Ce projet, lancé en octobre 2024, avait pour objectif d'initier une cohorte de 15 personnes d’origines cambodgienne, laotienne et vietnamienne à la documentation de leur passé familial, marqué par la guerre et l'exil, puis à la création artistique.

Le public pourra découvrir une dizaine d'œuvres intimistes réalisées à partir de divers médiums, et accompagnées de témoignages issus du processus. Pour la durée de l’exposition, la Maison du notaire sera ouverte les jeudis et vendredis de 13 h à 16 h et les samedis de 10 h à 14 h. Le vendredi 7 mars à 13 h se déroulera une visite de l’exposition suivie de l’atelier jeunesse «Déplie-moi une histoire».

Finalement, le samedi 8 mars, l’exposition se clôturera par un finissage à 16 h, au cours duquel les co-facilitateurs et co-facilitatrices et quelques participants du projet échangeront sur le processus et les retombées de l'initiative, ainsi que sur la délicate transmission des histoires familiales en contexte d'exil. Plus tôt en après-midi, à 14 h 30, le film «Bagages» sera projeté, avec la présence en virtuel du cinéaste Paul Tom, qui a également pris part au projet.

Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien de la MRC des Basques et du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.