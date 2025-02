Huit projets soutenus par le CALQ au KRTB

Le Conseil des arts et des lettres du Québec a annoncé un soutien totalisant 459 652 $ à 18 artistes et 6 organismes artistiques dans le cadre du troisième appel à projets du Programme de partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent. Parmi les initiatives soutenues, on en retrouve huit au KRTB.

Marie Pierre Daigle (MRC de Kamouraska) reçoit 18 000 $ pour créer un projet en arts visuels intitulé «Inflorescence – cultiver le geste», comprenant une série de sculptures intégrant le papier issu de matières végétales et des résidus agricoles. Guillaume Gagnon (MRC de Rivière-du-Loup) reçoit 16 400 $ pour l’écriture d’un roman d’analyse à caractère historique intitulé «Bibelots». Pilar Macias Muniz (MRC de Kamouraska) reçoit 18 000 $ pour réaliser une murale intitulée «La vision du paradis» avec l’aide des citoyennes et citoyens de la municipalité de Saint-Pacôme.

Mélissa C. Pettigrew (MRC de Rivière-du-Loup) reçoit 20 000 $ pour présenter le projet «ton sol récolte nos intempéries», une œuvre végétale offrant un dialogue entre le paysage agricole bas-laurentien et les savoir-faire traditionnels.

Pierre Racine (MRC de Kamouraska) reçoit 18 000 $ pour réaliser l’œuvre «PERPÉTUELLE», une série d’installations sculpturales cinétiques, ludiques et interactives qui transforment l’énergie naturelle locale (vent, eau, lumière, gravité, magnétisme, etc.) en expériences sensorielles.

ORGANISMES ARTISTIQUES

La Maison du notaire (MRC Les Basques) reçoit 24 752 $ pour réaliser une exposition présentant des œuvres de l'artiste Geneviève Thibault prêtées par des citoyennes et citoyens, explorant la relation entre les objets d’art et le contexte de leur présentation dans les maisons. Vrille Art Actuel (Ville de La Pocatière) reçoit 25 000 $ pour offrir une résidence de création à La Famille Plouffe s’inspirant de deux marqueurs du paysage du Kamouraska : les cabourons et les aboiteaux.

Les 4 scènes (MRC de Témiscouata) reçoivent 20 000 $ pour offrir une résidence de quatre jours couronnée d’un spectacle pour quatre artistes de la chanson participant à la 25e édition du Festival Le Tremplin. Cette année, le nombre de projets déposés a augmenté de plus de 25 %. Ceux qui ont été soutenus verront le jour au cours des prochains mois.