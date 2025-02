Lancement double au Musée du Bas-Saint-Laurent

Le Musée du Bas-Saint-Laurent invite la population à un lancement double de l’exposition «Glaces éphémères» de Joan Sullivan et des jeunes du Projet filet et du volet sonore de l’œuvre «Corolles radicantes» le 20 février à partir de 17 h.

À la suite d’une série d'ateliers menés par Joan Sullivan, les jeunes du Projet filet explorent l’espace liminal où jadis la glace du fleuve Saint-Laurent était épaisse..

Les photos de l'exposition ont été embossées à l’aide de plaques métalliques sur lesquelles on retrouve des extraits du dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat en braille. Ce geste symbolique fait référence à notre aveuglement collectif face aux changements climatiques. Artiste visuelle, Joan Sullivan privilégie davantage les approches non-visuelles pour «voir» les bouleversements climatiques autrement : avec nos corps et non seulement avec nos yeux.

Le Projet filet s’adresse à de jeunes adultes de 16 ans et plus qui font le choix volontaire de retourner en formation dans le but d’acquérir les préalables nécessaires afin de poursuivre leurs études dans un domaine qui rejoint leurs intérêts et leurs aptitudes. Le Musée du Bas-Saint-Laurent accueille des groupes de façon régulière depuis 2019.

Dans la salle Premier Tech, en lien avec l'exposition «Sociochimie. L’intangible qui nous relie», il sera possible de découvrir le volet sonore de l’œuvre «Corolles radicantes» de Sarah Seené par Coppélia LaRoche-Francoeur, accompagnée d'audiodescriptions des photographies par Sarah Seené. Elle a développé pièces musicales qui interprètent chacune des photographies tirées de la série «Corolles radicantes».