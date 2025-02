Le BeauLieu culturel du Témiscouata présente «Les Belles-Sœurs» de Michel Tremblay

Le BeauLieu culturel du Témiscouata annonce la présentation de «Les Belles-Sœurs», une œuvre emblématique du dramaturge québécois Michel Tremblay, qui sera mise en scène en mars 2025. Cette production théâtrale promet d’offrir au public une immersion dans l’univers de cette pièce culte, qui met en lumière les aspirations, les frustrations et les rivalités de femmes québécoises des années 1960.

Créée en 1968, «Les Belles-Sœurs» est une comédie dramatique qui illustre avec justesse et sensibilité les réalités sociales et culturelles de l’époque, tout en conservant une résonance actuelle. Avec son humour tranchant et son regard critique sur la condition féminine, cette œuvre demeure l’une des plus marquantes du répertoire théâtral québécois.

La mise en scène est assurée par Benoît Cyr et Dave Hammond, qui dirigeront une distribution composée de quatorze comédiennes du Témiscouata, incarnant avec force et émotion ces personnages emblématiques : Andréa Gagnon, Naomi Jade Pelletier, Mélanie Lavoie, Valérie Briand, Josianne Roy, Rosie Moreau, Rachel Proulx, Sylvie Marquis, Chantale Patry, Indigo Dent, Linda Pelletier, Nancy Robitaille, Britany Dubé et Annie Desrochers.

Les représentations auront lieu les 14, 15, 21 et 22 mars au Beaulieu culturel du Témiscouata. Cette production s’inscrit dans la volonté du BeauLieu Culturel du Témiscouata d’offrir des productions théâtrales de qualité et de mettre en valeur les talents de la région.