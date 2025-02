Le Camp musical St-Alexandre est l’hôte de l’événement «Chœur en Hiver 2025»

Le Camp musical de Saint-Alexandre-de-Kamouraska accueille l’événement Chœur en Hiver 2025, lequel aura lieu du 9 au 16 février.

La première édition de Chœur en Hiver a été présentée en 2014 et cet événement en est maintenant à 11e cohorte. À l’initiative de MACV-Productions, cette rencontre célébrant le chant choral réunit une cinquantaine de choristes provenant de l’Europe et près de trente choristes du Québec. L’objectif premier de la semaine est l’apprentissage de pièces musicales pour ensemble vocal à quatre voix mixtes. De plus, cet événement vise aussi à présenter à ces visiteurs un site exceptionnel, tout en permettant la visite de certains attraits touristiques prisés par les gens du Vieux Continent.

Afin de pouvoir constater le résultat de leur travail, une représentation publique ouverte à tous en admission libre aura lieu le samedi 15 février à 16 h à la salle du Haut-Pays sur le site du Camp musical St-Alexandre. Les responsables de cet événement, Chantal Vaillancourt et Marc-André Caron, sont des pionniers de l’œuvre tourisme et chant au Kamouraska.