Ajout d’une supplémentaire du spectacle «Modeste» de Mike Ward

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles ajoute une supplémentaire du spectacle «Modeste» de l’humoriste Mike Ward, prévue le samedi 4 octobre à 20 h, au Centre culturel Berger.

Le spectacle du jeudi 6 février affichait complet. Grâce à la qualité de son stand-up, la popularité de son podcast «Sous Écoute» et sa victoire en Cour suprême, Mike Ward est devenu une véritable icône de l’humour québécois.

Avec plus de 100 millions de téléchargements et une diffusion au Centre Bell ayant fracassé un record Guinness pour le plus de billets vendus pour un enregistrement de podcast, «Sous Écoute» est non seulement le podcast d’humour francophone le plus populaire au monde, mais aussi un phénomène culturel.

«Noir», son dernier one-man-show, a été encensé par la critique et lui a permis de gagner tous les trophées possibles pour un spectacle d’humour au Gala Les Olivier. Il présente maintenant son tout nouveau spectacle : «Modeste».