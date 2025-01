L’auteur pistolois Gaston April publie son premier roman

L’auteur pistolois Gaston April a récemment publié son premier roman «Dourga et l’entrepreneur» aux éditions Persée de Sainte-Luce-sur-Loire. Connu dans la région pour son rôle de conseiller en gestion des personnes et des entreprises depuis plus de 40 ans, il se commet ici dans son quatrième ouvrage, les trois livres précédents étant plutôt consacré à la gestion organisationnelle.

«Dourga et l’entrepreneur» est une histoire humaine écrite avec douceur, bienveillance et compassion par un auteur qui a fait du bien-être de l’humain, le cœur de sa pratique professionnelle en gestion. Il y est notamment question de la quête intérieure de sens à la vie, de vocation et de valeurs humaines, de cheminement spirituel et de fin de vie.

Le livre raconte l’histoire d’Arthur, orphelin depuis son enfance et et élevé dans la rudesse d’un foyer où seul le travail compte. «[Il] a toujours cherché à se forger une place dans un monde impitoyable. Devenu propriétaire d’une usine de couture, il impose à ses employées la même discipline stricte qu’il a connue, sans jamais se laisser détourner par les questions spirituelles».

Affaibli par la maladie, il retournera dans son village natal pour vivre ses derniers jours. Il y rencontrera un prêtre et la mystérieuse Dourga qui l’accompagneront dans une quête intérieure inattendue.

Avant «Dourga et l’entrepreneur», M. April a écrit «Le choc des croyances pour un management du XXIIe siècle» (Éditions Trois-Pistoles, 2003), «Six savoirs importants pour de meilleures entreprises» (Presses Inter Universitaires, 2009) et «Deux font Un» (2011).

Le nouveau roman de Gaston April est disponible à la commande sur leslibraires.ca ou en librairie.