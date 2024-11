Vernissage d’une murale collective au Salon des artistes et artisans du Témiscouata

L’Association des arts du Témiscouata a procédé au vernissage de la murale collective créée par les étudiants de deuxiàme secondaire de l’école secondaire du Transcontinental le 8 novembre.

La fresque présentée lors du 5 à 7 d’ouverture du 15e Salon des artistes et artisans du Témiscouata se veut un rappel des différents attraits touristiques de la région du Transcontinental. Elle est aussi inspirée du quotidien des élèves avec les différentes concentrations et sports de l’école, les animaux, la végétation et le logo de la maison des jeunes Piranas. L’eau est présente partout, de Saint-Marc-du-Lac-Long jusqu’à Saint-Athanase, en passant par Rivière-Bleue et Pohénégamook. Ce projet a été réalisé lors d’un cours d’arts plastiques donné par Isabelle Soucy, professeure à une classe de deuxième secondaire.

La murale a été exposée pendant le Salon des artistes et artisans du Témiscouata les 9 et 10 novembre dans la salle Charles-Guérette du centre communautaire de Dégelis. Par la suite, elle sera retournée à l’école secondaire du Transcontinental. Des projets futurs sont envisagés entre le Centre des services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs et l’Association des arts du Témiscouata.