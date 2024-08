Jade-Savannah Godin lance sa carrière en solo

La programmation hiver-printemps 2025 de Rivière-du-Loup en spectacles est l’une des plus étoffées des dernières années. Au total, on dénombre 54 spectacles qui seront présentés au Centre culturel Berger et à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture. Humour, chanson, théâtre, danse, cirque, jeunesse et balado en direct, il y aura du choix ...