Lancement du roman «Ces machines que nous devenons» de l’auteure Joe Rivard

Après avoir présenté son tout dernier roman dans plusieurs salons du livre, l’auteure louperivoise Joe Rivard lancera officiellement «Ces machines que nous devenons» le samedi 27 avril à la microbrasserie Aux Fous Brassant.

L’histoire qui se déroule dans un Rivière-du-Loup alternatif à l’époque de la révolution industrielle mélange plusieurs genres, dont la science-fiction et le fantastique avec un soupçon d’horrifique.

«C’est une uchronie dystopique qui se veut d’abord une critique sociétale, explique l’auteure. D’ailleurs le titre fait référence à la pression qu’on met sur chaque individu pour qu’ils et elles performent comme des machines.»

Publié aux éditions Les six brumes, «Ces machines que nous devenons» est disponible en librairie depuis le 18 mars. Au cours du dernier mois, l’auteure a eu la chance de rencontrer les lectrices et lecteurs lors des salons du livre de Québec, Trois-Rivières et Edmundston. Un lancement officiel aura lieu Aux Fous Brassant de Rivière-du-Loup le 27 avril à 13 h 30. Les amateurs de littérature imaginaire y sont invités afin d’échanger avec l’auteure et en découvrir plus sur son roman.

Originaire de Dégelis, Joe Rivard habite maintenant à Rivière-du-Loup et conjugue sa passion pour l’écriture avec son métier de machiniste. Au fil des années, elle a contribué à faire rayonner l’imaginaire québécois, entre autres en collaborant avec Le fil rouge et les Filles de joual.

Depuis 2019, c’est avec l’équipe du Podcast des Crinqués qu’elle prend plaisir à communiquer sur l’imaginaire et la créativité. «Ces machines que nous devenons» est son troisième livre.