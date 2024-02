L’humoriste Louis-José Houde remplace Sam Breton aux Grandes Fêtes Telus

Les Grandes Fêtes Telus annonce que Louis-Josée Houde remplacera Same Breton lors du spectacle prévu à la Scène Loto-Québec, le dimanche 4 août prochain.

Ce changement fait suite à la récente sortie de Sam Breton, qui doit prendre une pause pour des raisons de santé.

Véritable point d’ancrage dans le milieu de l’humour au Québec, Louis-José Houde compte plus de 1,4 million de billets vendus, en plus d’être récipiendaire de 21 Olivier, 11 prix Gémeaux et 6 Félix au cours de sa carrière.

Cette première visite aux Grandes Fêtes Telus, sera l’une des seules occasions de voir Louis-José Houde dans les festivals au Québec cet été. Il y présentera 45 minutes de nouveau matériel.

La venue de Louis-José Houde s’ajoute aux artistes déjà confirmés en décembre dernier, dont Sum 41, Black Eyed Peas, Bryan Adams, Bleu Jeans Bleu et Claudia Bouvette. D’autres annonces en lien avec la programmation seront effectuées prochainement.

Rappelons que 90 % des laissez-passer pour les Grandes Fêtes Telus prévues du 1er au 4 aout ont déjà trouvé preneurs. Des billets pour accéder à la zone Avant-scène Desjardins sont encore disponibles pour la soirée du 4 août. Les billets sont disponibles dès maintenant sur le site Web des Grandes Fêtes Telus.