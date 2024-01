Un festival de cinéma hivernal et inclusif avec Pascal Plante

La 12e présentation du festival de cinéma Vues dans la tête de se renouvelle en embrassant son côté hivernal, de concert avec la tête d’affiche Pascal Plante. Du 15 au 18 février, un quartier général sera aménagé dans la ruelle Saint-Laurent, près de la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup afin de créer un événement inclusif près du cinéma Princesse.

Le directeur du festival, Étienne Denis, explique que cet espace ludique comptera un bar extérieur, de la musique et des lumières. Des films des finissants de l’École des métiers du cinéma et de la vidéo seront projetés dans une remorque fermée et chauffée, accessible gratuitement. «Le but, c’est que ce soit inclusif et accessible. On veut davantage se faire connaître du grand public», ajoute M. Denis.

Le cinéaste invité cette année, Pascal Plante, connaissait le festival louperivois de loin et il était informé de la présence de Robert Morin l’an dernier. Lorsqu’il a été approché par Étienne Denis, il ne se s’est pas fait prier. «Rapidement, la pression a fait place à l’excitation. Je suis un amoureux du cinéma. Je partage naturellement les affaires qui me font vibrer», indique Pascal Plante. Ce dernier a aussi inséré de nombreux courts-métrages dans la programmation.

Le premier film projeté dans le cadre du festival, le jeudi 15 février à 20 h au cinéma Princesse sera «Nadia, Butterfly» de Pascal Plante. Ce long métrage a peu joué en salle sur grand écran puisqu’il a été lancé pendant la pandémie. La monteuse Amélie Labrèche sera présente afin de parler de son travail. «Nadia, Butterfly» avait été retenu en sélection officielle du festival de Cannes en 2020.

Le troisième long métrage de Pascal Plante, «Les chambres rouges», sera présenté pour la toute première fois à Rivière-du-Loup lors du festival. La projection se déroulera le 17 février à 19 h 30 au cinéma Princesse en présence de la comédienne principale, Juliette Gariépy. Elle sera précédée en après-midi de la présentation du film «Vampire humaniste cherche suicidaire consentant» d’Ariane Louis-Seize à 15 h.

La musique a une présence forte dans ce long métrage et elle est signée par le frère du réalisateur, Dominic Plante. Ce dernier a composé une trame de 38 minutes de musique originale. Le compositeur sera en spectacle avec son groupe de musique le 16 février à 22 h à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup. Ce volet musical est une nouveauté apportée au festival en 2024 par le nouveau directeur Étienne Denis.

«Ça peut aller rejoindre un public complémentaire et ça permet de ratisser plus large. Cette année, on essaie des affaires, si ça fonctionne on pourra pousser la note plus loin», ajoute-t-il.

Le festival Vues dans la tête présentera encore son concours de courts métrages Court toujours!, le volet Villes et villages en images qui met en vedette des cinéastes amateurs de la région le 17 février à 10 h, ainsi qu’une projection familiale le dimanche 18 février à 10 h au cinéma Princesse. L’événement se déroulera majoritairement au cinéma Princesse ainsi qu’à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture, au Musée du Bas-Saint-Laurent et au Carrefour du Cégep de Rivière-du-Loup, en plus de la présence du quartier général au centre-ville.

La programmation complète et tous les détails sont disponibles au vuesrdl.com.