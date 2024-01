Vernissage de l’exposition «Les Nuits des Morts» à la Maison de la culture

La Ville de Rivière-du-Loup invite les citoyens au vernissage de l’exposition «Les Nuits des Morts» du photographe Richard Geoffrion, le jeudi 18 janvier à 17 h à la Maison de la culture de. L’exposition demeurera en place jusqu’au 18 mars.

En 30 clichés, Richard Geoffrion plonge au cœur d’un rituel pratiqué depuis la nuit des temps par les peuples de tradition latino-américaine. Inscrite au Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, la pratique funéraire se déroule au cours des nuits du 1er et 2 novembre, alors que les familles vont se recueillir sur les tombes de leurs défunts et espérant reprendre contact avec leur âme. Présent au vernissage, l’artiste aura l’occasion d’expliquer plus amplement sa démarche et la tradition ancestrale qu’elle documente.

Fidèle à la mission de diffusion culturelle de la Maison de la culture, la Ville de Rivière-du-Loup y présente fréquemment des expositions, qui offrent aux Louperivois et aux visiteurs d’aller à la rencontre d’artistes multidisciplinaires et découvrir des œuvres variées.