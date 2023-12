Conférence sur les jouets de Jean Bernier

Grands et petits sont invités à assister gratuitement à la conférence «L’histoire des jouets à travers le temps» par Jean Bernier, historien et collectionneur de jouets anciens. Cette conférence pour toute la famille aura lieu le samedi 16 décembre à 14 h à la Bibliothèque Émile-Nelligan, au 435 rue du Couvent, à Cacouna.

Jean Bernier, bien connu dans la région comme membre fondateur du réseau Biblio Bas-Saint-Laurent, se passionne pour les jouets anciens depuis toujours et les collectionne depuis la vingtaine.

M. Bernier affectionne particulièrement les jouets de métal fabriqués à la main avant l’ère du plastique. À travers sa précieuse collection de joujoux – des rescapés dont le plus ancien date de 1870 et le plus récent, de 1970 – on (re)découvre l’histoire du 20e siècle vue au prisme de l’enfance. La conférence sera suivie d’un échange avec le public.