Le danseur Fabien Piché reçoit le tout premier Prix Fait à Québec

L’artiste en danse Fabien Piché, originaire de Trois-Pistoles, a reçu le tout premier prix Fait à Québec lors de la 13e cérémonie des Prix de la danse de Montréal tenue à l’Édifice Wilder le 28 novembre.

L’interprète et chorégraphe de Québec, Fabien Piché, a remporté une bourse de 5 000 $ assortie de 50 heures de studio à la Maison pour la danse, remise par Steve Huot, directeur général du Groupe Danse Partout, et Christian Noël, directeur de la programmation du Grand Théâtre de Québec.

Le jury a souligné la virtuosité impressionnante de l’interprète, «portée par une pluralité de qualités humanistes teintant ses prestations» ainsi que la «signature déjà forte et fougueuse» du jeune chorégraphe. Il a par ailleurs voulu récompenser sa démarche créative, soutenue par une empathie contagieuse et un engagement à «ouvrir vers de nouveaux dialogues durables et collectifs».

Diplômé de L’École de danse de Québec en 2010, Fabien Piché est interprète et collaborateur à la création pour différents projets signés Alan Lake, Harold Rhéaume, Karine Ledoyen, Théâtre Rude Ingénierie, Lina Cruz, Jacques Poulin-Denis, Paul-André Fortier et Parts+Labour_danse. Il collabore également à divers projets théâtraux à titre de chorégraphe avec Eliot Laprise (Je veux participer au chaos) ainsi qu’Olivier Arteau (Pisser debout sans lever sa jupe). Leur plus récente collaboration, L’éveil du printemps, leur a d’ailleurs valu le prix Robert Lepage pour la meilleure mise en scène. Il enseigne ponctuellement comme professeur invité à L’École de danse de Québec et à l’École de cirque de Québec.

Le Prix Fait à Québec est nouvel honneur présenté par Le Groupe Danse Partout et le Grand Théâtre de Québec qui met en lumière une contribution exceptionnelle à l’essor artistique de la danse créée à Québec et à Wendake. Il s’ajoute aux dix récompenses décernées par les prestigieux Prix de la danse de Montréal.