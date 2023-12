Lancement de «Coup de barre», le nouvel album d’Olivier Martin

Une communauté musicale entière invite les mélomanes de la région de Rivière-du-Loup au lancement de l’album «Coup de Barre», dernière sortie en date de l’auteur-compositeur-interprète Olivier Martin.

Lors de ce spectacle, présenté le 17 décembre à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup, Olivier présentera ses toutes nouvelles pièces, accompagné d’une foule de musiciennes et de musiciens de la région. Olivier ayant la voix affectée par une condition musicale, ses chansons seront interprétées par ses amis, le temps d’une soirée, pour mettre à l’honneur ses mots, sa douceur et son talent.

Qui dit musique avec Olivier Martin dit inévitablement, et heureusement, guitare… au pluriel. Les six et douze cordes s'enchainent, s'entrecroisent au fil des dix chansons qui composent et forment «Coup de barre». De celle qu'on achète «quand l'hydro est en retard», à celle qui vient clore l'album, sous les rires de son fils, croulant sous les chatouilles de sa mère.

Olivier Martin a réalisé l’album en grande partie dans son studio personnel installé au sous-sol de sa maison. Musicien accompli, c’est lui qui joue de tous les instruments. Les chœurs et la basse ont été enregistrés au Sonar, un espace de création musicale lancé par le Rainbow Submarine à Rivière-du-Loup pendant la pandémie.

Le diffuseur le Sonar décrit cet opus comme un album phare pour la communauté musicale de Rivière-du-Loup. Une prévente est en cours pour permettre aux personnes intéressées de se procurer un billet pour cette soirée au www.le-sonar.com.