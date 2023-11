Une création de la chorégraphe Soraïda Caron en sélection officielle à la Biennale Parcours Danse

La dernière création «Élégante chair» de la chorégraphe Soraïda Caron sera en sélection officielle lors de la Biennale Parcours Danse à Montréal.

«Élégante chair» est un duo inspiré des oeuvres de la sculpteure bas-laurentienne Ito Laïla Le François. Dans cette pièce, la chorégraphe répond à la question suivante : et si les oeuvres vivaient, comment danseraient-elles ? La compagnie présentera un extrait le mercredi 29 novembre au centre chorégraphique Circuit-Est.

Conçu et réalisé par La Danse sur les routes du Québec, depuis 2003, Parcours Danse se positionne en tête de file des plateformes consacrées exclusivement à la danse en Amérique du Nord. L’événement accueille plus de 300 professionnels du Québec, du Canada et de l’international, dont une centaine de diffuseurs et 150 artistes, compagnies de création, agents et autres travailleurs et travailleuses culturelles.

La 19e édition de Parcours Danse propose 50 œuvres en sélection officielle qui offrent un regard unique sur la richesse des langages et des esthétiques chorégraphiques d’ici.

« Je suis enchantée de participer à cet événement hautement important pour le milieu de la danse au Québec. Y présenter une vitrine est une belle opportunité. Plus de 300 diffuseurs et artistes sont attendus lors de cette biennale. C’est tout simplement un oasis de rencontres», s’exclame la créatrice Soraïda Caron, directrice de Mars elle danse.

Fondée en 2015, Mars elle danse a élu son laboratoire de recherche à Trois-Pistoles au Bas-Saint-Laurent.