Le Bas-Saint-Laurent à l’honneur à la Semaine AD23

Au cours de la dernière semaine, 200 étudiants en Arts visuels, Design d’intérieur et Graphisme du Cégep de Rivière-du-Loup se sont démenés afin de franchir la ligne d’arrivée du 7e marathon créatif interprogramme la Semaine AD23. Le point culminant de cet événement : un marché éphémère aménagé au cœur du Cégep le 10 novembre.

Les participantes et participants étaient invités à créer des objets artistiques sous le thème «Bas-Saint-Laurent : imaginer, explorer… créer!». Au début de la semaine, les enseignantes ont offert divers ateliers de linogravure, d’illustration, de création de zines et d’autocollants de découpe laser, de fabrication de savon et d’impression sur t-shirt afin d’outiller les personnes participantes et de les encourager à créer des objets.

Au fil des jours, les étudiantes et étudiants ont appris à travailler en équipe et à mettre leurs forces en commun. «Dans nos métiers, on travaille beaucoup en interdisciplinarité. Il n’est pas rare qu’ils vont devoir travailler ensemble [sur le marché du travail]», explique l’enseignante en graphisme au Cégep de Rivière-du-Loup, Annie Pineault.

Pendant cette semaine de création intensive, une trentaine de professeurs et de techniciens ont accompagné les étudiants. Ces derniers devaient aussi poursuivre leurs cours de formation générale. Au total, 14 équipes ont aménagé de petites boutiques éphémères à partir de zéro. L’idéation et le montage des kiosques étaient aussi partie prenante de ce projet.

«Que ce soit pour la conception des objets, de leur disposition dans le kiosque, pour la création du logo de l’équipe et de son identité visuelle, tout le monde pouvaient y trouver sa place, peu importe sa spécialisation», souligne l’enseignante en design d’intérieur, Sophie Marceau. Elle est catégorique, au fil des jours, une synergie s’est mise en place entre les différentes équipes.

Le Fablab du Cégep de même que les nouveaux ateliers du Département des arts ont été mis à contribution au cours des derniers jours. En 2019, le concept de boutique éphémère avait aussi été retenu pour la tenue de la Semaine des arts et du design au Cégep de Rivière-du-Loup, une initiative qui avait particulièrement été appréciée de la communauté étudiante.