Cécile Soucy publie son deuxième roman «La résilience en héritage»

L’autrice de Rivière-du-Loup, Cécile Soucy, a fait paraître le deuxième tome de sa série intitulée «Serendipité» à la mi-octobre. Ce roman raconte l’histoire de mamie Yvette, qui révèlera un secret surprenant à sa petite-fille Aurélie, qui était le personnage principal du tout premier livre. Le temps et la résilience deviendront leurs meilleurs alliés.

Après s’être découvert une passion pour la création littéraire en 2019 lors d’ateliers d’écriture organisés à la bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup, Cécile Soucy a réalisé son rêve d’écrire un premier roman.

Pour y parvenir, elle s’est inscrite au certificat de création littéraire à l’Université Laval à temps partiel. «Ce n’était pas du tout un projet de retraite d’écrire un livre, mais je sentais que j’avais des histoires à raconter», explique l’autrice louperivoise.

Elle a ensuite rédigé le premier jet de son roman, avant de le laisser dans un tiroir pendant plusieurs jours sans y retoucher.

«J’ai toujours écrit et je me suis toujours raconté des histoires, c’est intéressant de voir où ça peut nous mener. Il arrive toujours des choses qu’on ne peut pas prévoir lorsqu’on crée», ajoute Cécile Soucy. Cette dernière travaille depuis deux ans sur la rédaction de son deuxième tome, intitulé «La résilience en héritage.»

«Il y a tellement de choses qu’on peut faire, l’écriture, c’est un beau passe-temps et je me rends compte que les gens s’identifient beaucoup à ce qu’ils lisent», conclut Mme Soucy. Dans son deuxième roman, l’autrice raconte la vie d’Aurélie qui a pris une direction inattendue il y a sept ans. Cette nouvelle route l’a conduite jusqu’en Nouvelle-Zélande. Vivre loin des siens devient de plus en plus difficile pour elle. La proximité avec sa grand-mère lui manque terriblement. C’est pourquoi elle décide de retourner auprès des siens.

«La résilience en héritage» a été publié aux éditions Escapade Répit Bonheur et il sera disponible en librairie en novembre.