Les finalistes de Slam Rivière-du-Loup sont dévoilés

L’écrivain louperivois Richard Levesque a lancé, les 13 et 15 octobre, son troisième livre de l’année. Publié à temps pour le temps des fêtes, «Les Mémoires du lutin Kling et autres contes de Noël» raconte des histoires pour tous les âges sur fond de temps des fêtes. Après avoir lancé le recueil intitulé Les derniers poèmes au printemps et le ...