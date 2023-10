Lancement des Shows de St-Mo à l’Espace collectif Berger

De nombreux artistes locaux seront en spectacle le 14 octobre à partir de midi à l’occasion des tous premiers Shows de St-Mo, organisés à l’Espace collectif Berger de Saint-Modeste.

Mathieu Stellaire, Marilie Bilodeau, Éric Gagné, Kourage, Pas Pire Pantoute, Collation ainsi qu’un DJ set de vinyles de musique québécoise, présenté par Bastien Banville et Mathieu Boucher, font partie de cette programmation de 12 heures de musique en continu.

«Au départ, le comité organisateur devait travailler sur un moyen de financement pour la rénovation du jubé dans l’ancienne église en espace VIP. On veut en faire une sorte de mini salle pour un 5 à 7 à louer, avec une capacité de 40 à 50 personnes», explique le conseiller municipal à Saint-Modeste, Émile-Olivier Desgens.

L’objectif est de faire connaitre l’Espace collectif Berger, de mettre en valeur cette nouvelle salle de spectacles et de créer de l’engouement pour la bannière les Shows de St-Mo. «Nous voulons que l’Espace collectif Berger devienne un point de rencontre culturel près de Rivière-du-Loup. C’est une première édition des Shows de St-Mo et on veut que ça continue dans le futur», ajoute M. Desgens.

À la programmation artistique s’ajoute une halte gourmande avec les produits de nombreux acteurs de la scène alimentaire régionale, soit la Microbrasserie aux Fous brassant, la Distillerie Fils du Roy, le traiteur Cro-Magnon BBQ, le brasseur itinérant Barbe rouge et le restaurant le Mod’Este.

Deux encans seront aussi organisés afin de financer les travaux du jubé. Des œuvres et des produits seront mis en vente lors d’un encan silencieux. Lors d’un deuxième encan, les talents et compétences des membres du conseil municipal de Saint-Modeste seront offerts aux miseurs.

Les billets (qui sont plutôt des verres officiels de l’évènements) sont disponibles la Municipalité de St-Modeste, auprès des membres du conseil municipal, à la Microbrasserie Aux Fous Brassant, à la Coopsco du Cégep de Rivière-du-Loup et ligne sur Quidigo.

Les détails de la programmation sont disponibles au lesshowsdestmo.wordpress.com