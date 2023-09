René et Kevin Lévesque reviennent chanter à Rivière-du-Loup

Le duo père-fils formé de René et Kevin Lévesque offrira un tour de chant le 30 septembre à 19 h 30 à la salle du Club des 50 ans et plus, située au 15, rue Frontenac à Rivière-du-Loup. Ce spectacle sera aussi l’occasion de souligner les 40 ans du départ de René Lévesque de sa ville natale.

«La chanson d’ouverture, ‘’Je reviens’’ de Renée Martel a une grande signification, puisque je reviens à Rivière-du-Loup après plusieurs années. Mon cœur est là», commente le chanteur René Lévesque. Son fils Kevin s’est rendu en demi-finale de Ma première place des arts en 2012.

René Lévesque a fait ses débuts avec le Chœur St-Louis de Rivière-du-Loup en 1976. Son père, Marc Lévesque, a été l’un des fondateurs de cet ensemble vocal dans les années 1950.

«Mon fils est la troisième génération de chanteurs dans la famille […] Ce sera des retrouvailles, parce que ça fait dix ans que nous ne nous sommes pas retrouvés sur un scène tous les deux», ajoute-t-il.

Le duo interprétera des pièces d’une vingtaine d’artistes, dont Patrick Normand, Michael Bublé, Prince, Tony Bennett et Gilbert Bécaud. Des chansons de comédies musicales comme Starmania ou Notre-Dame-de-Paris font aussi partie de leur répertoire.

René Lévesque invite le public à venir passer une belle soirée le 30 septembre au Club des 50 ans et plus de Rivière-du-Loup. Les billets sont en vente à la Librairie J.A. Boucher et à Noël au Château.