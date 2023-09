Lancement des capsules «Viens-tu jouer» de l’École de musique Alain-Caron

L'École de musique Alain-Caron (ÉMAC) annonce le lancement de ses capsules vidéo «Viens-tu jouer» à l’occasion des Journées de la Culture. Cet évènement se déroulera de manière virtuelle, sous forme d’un 5 à 7 «cocooning», permettant au grand public de partout d’y assister en direct, dans le confort de leur foyer, sur la page Facebook de l’ÉMAC.

Animées par Marc Larouche, les capsules vidéo «Viens-tu jouer» ont été produites en collaboration avec la MRC de Rivière-du-Loup, la Ville de Rivière-du-Loup et plusieurs partenaires culturels régionaux, afin d’intéresser la population à l'apprentissage de la musique.

Au nombre de six, les capsules durent une vingtaine de minutes et offrent un aperçu d’instruments populaires, comme le piano, les percussions, le violon, le saxophone, la guitare et la flûte, et bien sûr, le chant. Elles seront graduellement mises en ligne sur la chaîne YouTube de l’ÉMAC.

La population est invitée à se brancher la page Facebook École de musique Alain-Caron, le samedi 30 septembre dès 17 h, pour assister au lancement de la première capsule, qui met de l’avant le piano. Les internautes pourront clavarder en direct avec une spécialiste de l’EMAC. Tous les spectateurs courent la chance de gagner l’une des 10 cartes de membre du Club des mélomanes. Le dévoilement des gagnants aura lieu le lundi 9 octobre.

L’EMAC lance parallèlement la programmation automnale de son Club des mélomanes. Les activités débuteront le samedi 14 octobre à 13 h, avec la conférence de Christian Lewis, «La voix des pianistes à travers Chopin». À 15 h, le grand public aura la chance d’assister à une classe de maître et une rencontre avec le pianiste Charles Richard-Hamelin, qui partagera sa vision à des pianistes en formation avant son concert le soir même au Centre culturel Berger.

Puis, le 2 samedi décembre, à 13 h, Christian Lewis reviendra avec sa conférence «Les voix du jazz : hors des sentiers battus». Il s’attardera aux figures marquantes du jazz, particulièrement sur Terez Montcalm, qui sera en spectacle le soir même à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup. Toutes les activités du Club des mélomanes sont gratuites pour les élèves inscrits à l’ÉMAC