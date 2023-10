Les journées de la culture à Cacouna

Trois activités sont prévues les 29 et 30 septembre à Cacouna à l’occasion des Journées de la culture. Exposition de photos, lecture publique, causerie et atelier d’expérimentation font partie de la programmation.

Le vernissage de l’exposition de photos «Nature Culture» de Denise Beaulieu aura lieu en formule 5 à 7 le 29 septembre. Elle met en valeur la nature du parc côtier Kiskotuk. Elle rend aussi hommage à Jean-Paul Riopelle avec ses photos illustrant des bernaches en hiver. L’artiste sera sur place lors du vernissage qui se déroulera au 435, rue du Couvent, à la bibliothèque Émile-Nelligan de Cacouna.

Le 30 septembre, une lecture publique de poésie et une causerie sont prévues avec la poète rimouskoise Laurence Veilleux à 14 h. Avec ses recueils «Chasse aux corneilles», «Amélia», et «Elle des chambres», elle a remporté les prix Émile-Nelligan et Félix Leclerc. La causerie sera animée par Geneviève Morin, poète et déléguée de la bibliothèque Émile Nelligan de Cacouna.

Le 30 septembre de 9 h 30 à 11 h 30, le public pourra participer à un atelier d’expérimentation mettant en lien les couleurs de la végétation et la création littéraire avec Mélissa C Pettigrew au parc côtier Kiskotuk, situé au 200, chemin de la Rivière des Vases à Cacouna. Ces activités artistiques et culturelles sont gratuites et ouvertes à tous.