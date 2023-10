«Préfontaine», le nouvel opus de Maud Evelyne

La poète, chanteuse et musicienne originaire de Témiscouata-sur-le-Lac, Maud Evelyne, lancera son premier album complet intitulé «Préfontaine» le vendredi 13 octobre. Pour ce nouvel opus, elle a choisi d’explorer des avenues plus rock, sans se mettre de limites.

«C’est un album qui a maturé pendant un certain temps. J’ai écrit 12 chansons depuis la pandémie et j’ai fait plusieurs versions des textes. Quand j’ai commencé à écrire, ce n’était pas dans l’idée de faire un album. Tout était arrêté et j’ai fait ce projet pour moi», explique Maud Evelyne.

Au fil de ses démarches, elle a trouvé une équipe afin d’enregistrer l’album au Pantoum de Québec. «Ça a cliqué avec les musiciens. Ils ont apporté leur couleur et leur énergie à la musique», précise l’artiste. Une partie des enregistrements a été réalisée de façon autonome par Maud Evelyne, qui souhaitait produire une partie de son album elle-même. «Préfontaine» est donc l’aboutissement de nombreux processus de création, tant poétiques que musicaux.

Habitant près du parc Préfontaine dans le quartier Hochelaga depuis six ans, Maud Evelyne s’est inspirée des lieux pour créer son nouvel album. Il raconte essentiellement sa vie dans ce quartier montréalais. «L’album commence de manière sombre, mais on s’en va peu à peu vers la lumière», image-t-elle.

L’autrice-compositrice-interprète avait d’ailleurs joué ses nouvelles chansons lors des Micro-festivités du Sonar à Rivière-du-Loup en aout dernier. «J’aimerais les présenter en formule trio dans la région, je lance la perche!», plaisante Maud Evelyne.

Le spectacle de lancement officiel de «Préfontaine» aura lieu dans le cadre de la programmation du festival Coup de cœur francophone à Montréal le 2 novembre au Verre Bouteille.

Maud Evelyne a été demi-finaliste au Festival international de la chanson de Granby en 2017 et lauréate du Prix de poésie Radio-Canada en 2019. Son dernier extrait, la chanson d’amour mélancolique «Tardigrade», a été diffusé le 26 septembre.