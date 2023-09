Rencontre avec des auteurs à la Cour de circuit de L’Isle-Verte

Le dimanche 1er octobre de 13 h à 16 h, la Cour de circuit de L’Isle-Verte offrira à la population l’occasion de rencontrer des auteurs et autrices et issus du milieu. La Fondation du patrimoine recevra Cynthia Dubé, Richard Lévesque et Maurice Dumas.

Richard Lévesque est connu pour ses nombreuses publications, poèmes et romans. Maurice Dumas se distingue par ses écrits pour le théâtre et ses textes d’opinion, alors que Cynthia Dubé, audacieuse et déterminée, se fraye un chemin dans le monde de la littérature jeunesse. Un hommage à titre posthume sera rendu à l’abbé Robert Michaud, pour l’ensemble de son oeuvre, dont plusieurs publications portent sur l’histoire de L’Isle-Verte.

Au cours de cet après-midi, les écrivains partageront leur rapport avec l’écriture. Poésie, prose, écriture créative, textes d’opinion, écrits patrimoniaux, fiction, tous ces styles se rencontreront pendant un après-midi.

L’entrée est libre, sans inscription préalable. Pour plus d’information : 418 898-6120