La Route du rire débute cette semaine à Rivière-du-Loup

La première soirée de la série d’humour la Route du rire se déroulera le jeudi 21 septembre à 20 h à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture de Rivière-du-Loup. Ces spectacles sont animés par l’humoriste Andy St-Louis.

Les spectateurs pourront passer une soirée toute en humour en découvrant les meilleurs humoristes émergents du moment. Voici la liste des humoristes invités pour cette première soirée à Rivière-du-Loup :

Derrick Frenette est un humoriste, comédien et animateur originaire de Val-d’Or. Il se distingue par son style énergique inspiré des relations humaines. Natif de l’Acadie, JC Surette a un passé de conteur et de comédien. Il a un style de stand-up à l’américaine mélangé au côté jovial de ses racines franco-canadiennes. L’humoriste de la relève et animateur radio Éric Chiasson complètera ce trio.

Pour plus de détails sur ce spectacle, il est possible de joindre le Centre culturel Berger au 418 867-6666 ou de visiter le www.rdlenspectacles.com.