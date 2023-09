Lancement du documentaire sur l'histoire moderne du Fort Ingall

La Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata (SHAT) invite la population au lancement de son documentaire sur l'histoire moderne du Fort Ingall. L’évènement aura lieu le 28 septembre à 19 h au Fort Ingall situé au 81, rue Caldwell à Témiscouata-sur-le-Lac. L’activité est gratuite et quelques bouchées seront offertes avant le visionnement.

L’audiovisuel d'une trentaine de minutes a été créé à partir d'entrevues réalisées avec les directions précédentes du site historique et quelques bénévoles. Alexandre April, président de la SHAT, explique d'ailleurs l'importance du documentaire: «Il nous permet de parler de l'histoire du deuxième Fort Ingall trop souvent oubliée. Plus important encore, il nous donne l'occasion de discuter des personnes qui l'ont bâti et qui l'ont fait vivre durant plus de 50 ans.»

Le documentaire sera diffusé aux visiteurs du Fort Ingall à partir de la prochaine saison touristique et sera disponible sur les médias sociaux de la SHAT après le lancement.

Pour plus d’information sur les activités de la SHAT, il faut visiter le www.fortingall.ca ou le www.museedutemiscouata.ca. Pour communiquer avec l’organisation, il faut composer le 418 854-2375, par courriel au [email protected] ou par la page Facebook du Fort Ingall ou celle du Musée du Témiscouata.