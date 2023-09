Jeanick Fournier en spectacle à Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup en spectacles accueille la grande gagnante de la deuxième saison de Canada’s Got Talent, Jeanick Fournier, ce dimanche 17 septembre à 15 h au Centre culturel Berger.

Il existe des voix si puissantes qu'elles nous coupent le souffle dès qu’on les entend. Possédant un talent naturel indéniable, Jeanick a attiré l'attention de la nation (et maintenant, grâce à quelques vidéos virales récentes, du monde entier), en remportant la deuxième saison de Canada's Got Talent.

Avec un prix Golden Buzzer à son actif, et une carrière passionnante en tant que l'une des nouvelles voix les plus excitantes du pays devant elle, Jeanick attribue son succès à son dévouement et à sa passion pour son métier.

Pour plus de détails : 418 867-6666 ou le www.rdlenspectacles.com.