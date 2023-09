Un nouveau micro-festival pour célébrer la langue française

Du 15 au 17 septembre, la littérature orale, le slam et la poésie seront à l’honneur à Rivière-du-Loup à l’occasion du tout nouveau micro-festival Qui parle de se taire ? Combat des mots, micro ouvert, ateliers d’écriture, soirée slam, brunch et causerie sont inscrits à la programmation.

Toutes ces activités sont gratuites. «La langue appartient à tout le monde. Se servir du langage permet d’avoir une meilleure façon d’appréhender le monde. Il permet de développer sa prise de parole, son engagement social et sa pensée», explique la co-porte-parole du micro-festival et artiste littéraire, Stéphanie Pelletier. Elle croit que donner accès à la création littéraire peut générer d’autres idées pour sortir des cadres établis. Le slam et la littérature orale ont le potentiel d’attirer une clientèle plus large et de démocratiser les arts littéraires.

Le samedi 16 septembre, Stéphanie Pelletier animera un atelier à la bibliothèque municipale Françoise-Bédard à 13 h 30. «J’ai longtemps pensé que mes textes relevaient plus de l’intime que de l’engagement. En exprimant son expérience et son vécu, on peut faire un texte avec un très fort engagement social», ajoute la co-porte-parole.

Le deuxième co-porte-parole du micro-festival Qui parle de se taire? est le rappeur originaire de la ville de Québec KJT. En 2022, il a remporté la compétition de la deuxième saison de l’émission Fin des faibles, diffusée à Télé-Québec. KJT donnera des ateliers au Cégep de Rivière-du-Loup et à l’école secondaire de Rivière-du-Loup.

Les activités du micro-festival auront lieu dans plusieurs lieux de Rivière-du-Loup: la Maison de la culture, la microbrasserie aux Fous Brassant et la bibliothèque Françoise-Bédard.

Cette initiative est chapeautée par la Société nationale de l’Est-du-Québec, appuyée par l’organisme Sparages et initiée par Mélanie Langlais et Marco Voyer Bélanger de Slam Rivière-du-Loup. Le comité organisateur est formé de Maxime Varennes, Sabrina Marcoux, Benoit Ouellet, Émile-Olivier Desgens.