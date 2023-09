Simon Gouache en spectacle à Rivière-du-Loup

L’humoriste Simon Gouache sera de passage au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup le 16 septembre prochain pour présenter son troisième spectacle en solo, «Live». Il abordera différents changements, de même qu’une nouvelle vision de la vie liés à son rôle de père des deux dernières années.

«Je pense que j’arrive avec un show qui va surprendre […] C’est un show que je trouve bien écrit, bien performé. Les sujets sont le fun à faire. […] Je pense que ça va autant plaire aux gens qui me suivent qu’aux gens qui me découvrent », explique l’humoriste.

«Live» s’adresse à un public général. «Quand j’écrivais ce show-là, pour moi, c’était très important que ça reste accessible pour tout le monde, autant ceux qui ont des enfants que ceux qui n’en ont pas», mentionne Simon Gouache. Sans pour autant être centré sur la parentalité, l’humoriste cherche à rejoindre des personnes, toutes générations confondues, qui vivent la même chose ou qui sont confrontés à d’autres changements.

Il lui aura fallu près d’un an et demi pour préparer ce troisième spectacle, qu’il considère comme un « point tournant » de sa carrière d’artiste. «Pendant que je l’écrivais, je sentais qu’il y avait quelque chose de spécial avec ce show-là. […] J’avais l’impression que ça allait être mon meilleur show à ce jour, et je pense que ce l’est», souligne l’humoriste. Par le titre «Live», Simon Gouache souhaitait évoquer à la fois la simplicité et la sobriété, mais également la puissance. Il s’est tourné vers son « essence », sa passion : la scène.

D’une durée de 1 h 45, le spectacle de Simon Gouache sera présenté au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup le samedi 16 septembre, dès 20 h. La première partie sera assurée par l’humoriste et bon ami de Simon Gouache, François Boulianne.

Il est toujours possible de se procurer des billets au Centre culturel Berger ou en ligne au www.rdlenspectacles.com.