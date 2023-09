Le groupe de musique Les Vieux Copains donne 750 $ à Croc-Ensembles des Basques

La musique a le pouvoir de rassembler les gens et d'inspirer de belles actions. C'est avec le cœur rempli de solidarité que le groupe de musique Les Vieux Copains annonce fièrement qu'avec la vente de "t-shirt" et la générosité de la communauté, remet 750 $ à Croc-Ensemble des Basques.

L'organisme est dédié à apporter une aide alimentaire essentielle aux personnes dans le besoin. La formation musicale démontre son engagement social et son désir de faire une différence concrète dans la vie des autres.

Réunissant leur passion pour la musique et leur désir de contribuer positivement à la communauté, le groupe Les Vieux Copains a choisi de soutenir activement Croc-Ensembles des Basques, une initiative qui offre un soutien vital aux individus et aux familles en difficulté.

Pour plus d'informations sur Les Vieux Copains et leur engagement envers Croc- Ensemble des Basques, veuillez écrire à l'adresse suivante : [email protected]. Pour en savoir plus sur Croc-Ensemble des Basques et son travail au service de la communauté, veuillez contacter : [email protected]